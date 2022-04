Le second procès entre Johnny Depp et Amber Heard s'ouvre ce lundi

L'acteur américain Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard se retrouvent à nouveau devant la justice ce lundi 11 avril, aux Etats-Unis cette fois, pour s'accuser mutuellement de diffamation.

Johnny Depp et Amber Heard ne semblent pas prêts d’arrêter leur guerre judiciaire. Ce deuxième acte, filmé et diffusé en direct, devrait être très suivi, comme le rapporte l’AFP. Côté témoins, la liste des noms est digne des grands films hollywoodiens. On retrouve en effet le milliardaire Elon Musk, les acteurs James Franco et Paul Bettany ou encore la comédienne Ellen Barkin.



Ce procès découle d'une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, dans laquelle Amber Heard se décrivait comme une «victime de violences conjugales» brimée par la société après être sortie du silence deux ans plus tôt, rappelle nos confrères. Si l'actrice ne citait pas nommément Johnny Depp, la star de «Pirates des Caraïbes», qui nie avoir jamais frappé sa femme, avait porté plainte en diffamation contre Amber Heard après la publication de cette tribune. Il réclamait dans le même temps 50 millions de dommages et intérêts. La comédienne avait contre-attaqué, et déposé plainte en diffamation à son tour pour obtenir 100 millions de dollars.



«Toujours conservé de l'amour pour Johnny»

Après une véritable guérilla juridique à chaque étape de la procédure, la sélection des jurés chargés de les départager commencera ce lundi 11 avril dans un tribunal situé à Fairfax, près de Washington. La juge Penney Azcarate, qui supervise ce procès hors norme, espère pouvoir entamer les débats de fond dès le lendemain. Au total, le procès pourrait durer plusieurs semaines. Les deux stars devraient comparaître en personne, et être amenées à dévoiler de nombreux nouveaux détails intimes.

Samedi 9 avril, Amber Heard a affirmé sur Twitter qu'elle avait «toujours conservé de l'amour pour Johnny» Depp. «Cela me fait beaucoup de mal de devoir revivre les détails de notre vie passée devant le monde», a-t-elle ajouté, en précisant qu'elle resterait à l'écart des réseaux sociaux pendant les prochaines semaines.