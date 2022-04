Britney Spears félicitée par son ex, Kevin Federline, sur sa nouvelle grossesse

Britney Spears a annoncé mardi être enceinte de son compagnon Sam Asghari. Une nouvelle que son ex-mari, Kevin Federline, a accueilli avec joie.

Marié à la pop star entre 2004 et 2006, et père de ses deux enfants, le DJ et ancien danseur n’a pas manqué de féliciter Britney Spears pour cette annonce. «Il lui souhaite le meilleur pour une grossesse heureuse et en bonne santé et la félicite, ainsi que Sam Asghari, alors qu'ils vont découvrir ensemble l'excitation de la parentalité», a déclaré hier l’avocat de Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan, à NBC News, rapporte Page Six.

Une troisième grossesse pour Britney Spears

Libérée de sa tutelle en novembre dernier après avoir notamment livré un touchant témoignage dans lequel elle expliquait, entre autres, ne pas être maître de son corps et être contrainte de porter un stérilet, la quadragénaire vit actuellement sa troisième grossesse. Maman de Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans, fruits de son union avec Kevin Federline, elle en a la garde partagée.

Un accord a été conclu entre Britney Spears et son ex-mari, selon l’avocat de ce dernier. Le DJ bénéficierait ainsi de la garde à 70 % et la pop star à hauteur de 30 %, mais «Britney et Kevin n'ont pas exercé la garde conformément à l'ordonnance – c'est en quelque sorte ce qu'ils acceptent» avait confié Mark Vincent Kaplan au magazine américain, en octobre dernier. D’ici à quelques mois, les deux fils aînés de l’interprète de «Toxic» accueilleront donc un un demi-frère ou une demi-sœur.

De son côté, toute à la joie de sa nouvelle grossesse, Britney Spears a toutefois confié sur Instagram avoir souffert par le passé d’une dépression périnatale, dépression qui intervient pendant la grossesse. «Je dois dire que c'est absolument horrible», note l’artiste, expliquant que le sujet était tabou à l’époque. «Certaines personnes considéraient que c'était dangereux si une femme se plaignait avec un bébé en elle. Mais maintenant les femmes en parlent. Nous n'avons pas à garder cette douleur secrète», poursuit-elle. Elle semble déjà avoir trouvé la parade pour faire face à cette situation, si elle devait se produire, et mise sur des séances de yoga quotidiennes.