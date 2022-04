Molly Shannon accuse Gary Coleman (Arnold et Willy) de l'avoir agressée sexuellement

Invitée de l’émission «The Howard Stern Show», la comedienne Molly Shannon est revenue sur l’agression sexuelle dont elle aurait été victime à l’automne 1987 lors d’une entrevue avec Gary Coleman.

À l’époque, le comédien est âgé de 18 ans, et est une star internationale grâce à la série Arnold et Willy, dans laquelle il tient le rôle principal. Molly Shannon est étudiante à l’université de New York et aspire à faire carrière en tant qu’actrice. Quand l’agent de Gary Coleman, Mark Randall, accepte de la représenter, elle est aux anges. Ce dernier lui propose alors de rencontrer son client dans un hôtel de Los Angeles.

La comédienne aperçue dans la série The White Lotus est ravie de cette entrevue, que l’acteur suggère de poursuivre dans sa suite présidentielle. Arrivée sur place, Molly Shannon constate que Mark Randall s’est éclipsé, la laissant seule avec Gary Coleman. Qui se met à la chatouiller, et a essayer de mettre ses main sous ses vêtements.

«J’étais vierge, donc je ne pensais même pas à ça. Il me tenait la main et je me disais qu’il était si mignon. Il portait un costume», commence-t-elle, avant de raconter le moment où l’acteur s’est montré de plus en plus insistant. «Il essayait de m’embrasser et de monter sur moi, et je lui demandais d’arrêter. Donc je l’ai poussée, je me suis levée du lit, puis il a rebondi dessus. Il sautait, sautait, sautait, et s’est jeté sur moi pour m’enlacer, alors je l’ai repoussé. Puis il s’est mis sur moi. Je lui demandais d’arrêter. Mais je pense qu’à cause de sa taille (l’acteur mesurait 1,42m, ndlr), je ne me suis pas sentie menacée physiquement», poursuit-elle.

Épuisée par le comportement de Gary Coleman, Molly Shannon parvient à se réfugier dans les toilettes malgré le fait que l’acteur s’accroche à ses chevilles. Et qu’elle soit obligée de lui donner des coups de pieds pour le faire lâcher prise. Mais là encore, il n’abandonne pas. «Il a glissé ses mains sous la portes que j’avais fermée à clef en me disant ‘Je te vois !!!!’. Je suis partie en courant. Je pense que j’étais très polie, et j’aurais aimé plus m’affirmer», continue la comédienne. Avant de quitter les lieux, elle conseillera à Mark Randall de surveiller son client «sauvage». Elle n’aura plus jamais de nouvelle de ce dernier.

Gary Coleman est mort en 2010 à l’âge de 42 ans d’une hémorragie cérébrale deux jours après une chute accidentelle.