Elizabeth II : le prince Harry et Meghan Markle ont rendu visite à la reine

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se sont rendus au château de Windsor ce jeudi 14 avril pour rendre visite à la reine Elizabeth II.

Le couple a en effet fait une escale au Royaume-Uni avant de se rendre aux Pays-Bas pour les Invictus Games, compétition sportive fondée par Harry en 2014 et qui rassemble des militaires et anciens combattants blessés, a appris l'Agence-France Presse auprès d'un porte-parole du couple.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont installés en Californie, n'étaient plus venus ensemble au Royaume-Uni depuis leur mise en retrait de la famille royale britannique, il y a deux ans et demi.

Début avril, une cérémonie religieuse avait été organisée pour commémorer la mort du prince Philip, époux de la reine décédé l'année dernière, et à laquelle Harry n'était pas présent. Le tabloïd The Sun avait alors accusé le petit-fils du duc d'Edimbourg de snober l'événement ainsi que le Monarque.

Après l'annonce de l'absence du couple à la cérémonie, précise l'AFP, un porte-parole avait affirmé qu'ils espéraient rendre prochainement visite à Elizabeth II, qui fêtera ses 96 ans le 21 avril prochain et dont le jubilé de platine, qui marque ses 70 ans de règne, sera célébré début juin.