Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : le couple demande des dons pour l’Ukraine à la place des cadeaux

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont dit «oui» ce samedi 9 avril. Mais le couple a fait savoir qu’il ne souhaitait pas de cadeaux de mariage.

A la place, le fils aîné de David et Victoria Beckham et l’actrice américaine, fille de l’investisseur milliardaire Nelson Peltz, ont organisé une collecte de dons pour l'Ukraine, en proie aux bombardements russes.

La somme récoltée sera versée à l’association de solidarité internationale CARE, qui depuis le début du conflit a déployé des équipes sur le terrain, notamment à la frontière slovaco-ukrainienne, pour accueillir les mères et les enfants et leur distribuer de la nourriture.

«Nic et moi sommes dévastés»

«Nic et moi sommes dévastés par ce qu'il se passe en Ukraine et avons demandé des donations à Care au lieu de cadeaux de mariage. Notre lien est juste dessous, toute aide est la bienvenue», ont écrit en story Instagram Brooklyn Beckham, 23 ans, et Nicola Peltz, 27 ans.

Estimée à 3 millions de dollars, la cérémonie de mariage s’est déroulée dans l’immense propriété de la famille de la mariée à Palm Beach, en Floride. De nombreuses célébrités étaient présentes à l’événement, dont Serena et Venus Williams et Eva Longoria.