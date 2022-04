Amber Heard : drogues dures, maltraitance, crises de nerf... les révélations inquiétantes de son ex-assistante

Alors que s’est ouvert lundi 11 avril le deuxième procès qui oppose Amber Heard et Johnny Deep, pour diffamation, le comportement de l’actrice a été virulemment critiqué par son ex-assistante.

Dans un témoignage vidéo, Kate James, qui a travaillé pour Amber Heard entre 2012 et 2015, ne mâche pas ses mots.

Harcèlement, hystérie, manque de respect… elle a multiplié les révélations accablantes sur le comportement de son ancienne patronne.

Interrogée par les avocats de Johnny Depp, elle a ainsi évoqué plusieurs épisodes auxquels elle a dû faire face, dressant le portait d’une «patronne infernale», relaté par le Daily Mail.

crachats, harcèlement : un irrespect total

Parmi les souvenirs partagés par Kate James, elle a notamment révélé que l’actrice lui aurait craché au visage. La cause de cette maltraitance : une demande d’augmentation.

«Elle a sauté de sa chaise, a mis son visage à quatre pouces de mon visage, me demandant comment j’osais lui demander ce salaire. Elle a estimé que cela lui donnait le droit de me cracher au visage» a-t-elle expliqué, précisant que les 50.000 dollars négociés (environ 46.000 euros) correspondaient à la moitié de son salaire habituel, note le journal britannique.

Egrenant les souvenirs pénibles, elle a également fait référence à une crise de nerfs de l'actrice. Alors que Kate James devait systématiquement collecter deux exemplaires des magazines dans lesquels Amber Heard figurait afin de les ranger, elle a raconté avoir un jour laissé traîner un exemplaire. Une maladresse qui a provoqué un accès de colère de la part de l’actrice. «Elle est devenue absolument hystérique. Criant, hurlant, injuriant» a expliqué Kate James, qualifiant son comportement de «rage aveugle».

Des comportements inadaptés loin d’être rares selon l’ancienne assistante, qui a par ailleurs évoqué le harcèlement dont elle a fait l’objet, mettant en avant des «sms abusifs» reçus «jour et nuit». «Je pense qu'au milieu de la nuit, entre 2 et 4 h du matin, la série commençait. Tous incohérents. C’était juste quelqu'un qui s'en prend à une autre sans raison apparente» a-t-elle déclaré.

Médicaments, drogue, alcool

Elle s'est en outre exprimée sur les somnifères pris par Amber Heard, dont les effets secondaires provoquaient chez l'actrice des réactions compulsives. «C'était comme si quelqu'un prenait une sorte d'amphétamine. Mouvement très rapide, hyper organisation, hyper tâches», a déclaré l'ex-assistante avant de revenir sur les drogues - champignons, ecstasy et cocaïne - qu’Amber Heard lui aurait confié avoir pris.

Et d'évoquer enfin l'attitude de l'actrice de 35 ans lorsqu'elle était en état d'ébriété. Elle «devenait de plus en plus belliqueuse et abusive» a ainsi expliqué Kate James. Un témoignage qui dresse un portrait peu flatteur de l’ex-épouse de Johnny Depp.

Pas de traces de blessures

A nouveau questionnée par les avocats de l'acteur de 58 ans, sur des traces de blessures, ecchymoses, enflures ou rougeurs sur le visage d'Amber Heard, son ex-assistante a également fait savoir que «non», aucune trace de bleus n’avait été constatée par ses soins durant les trois années où Kate James a travaillé pour elle. Au contraire, elle a dépeint l'acteur de «Pirate des Caraïbes» comme « paisible, très calme et toujours complètement passif».

Un peu plus tôt dans la semaine, c'est un autre son de cloche qu'ont donné les avocats d’Amber Heard. Ils ont évoqué le «monstre» que représentait Johnny Depp dès qu’il prenait de la drogue et de l’alcool, se livrant alors selon eux à des violences physiques et psychologiques à l’encontre de son ancienne épouse. La guerre entre les deux ex-amants semble loin d’être terminée.