Charlène de Monaco apparaît sur une photographie officielle, une première depuis plusieurs mois

Un retour à la vie publique. Absente de la sphère médiatique depuis des mois, Charlène de Monaco sort de sa retraite.

Alors que la princesse a fait son retour sur le Rocher mi-mars après plus de trois mois passés en Suisse dans un établissement spécialisé, elle poursuivait sa convalescence en toute discrétion, loin des obligations officielles. Elle reprend doucement ses activités publiques. A l’occasion des fêtes de Pâques, la maman de Jacques et Gabriella vient de fait sa première apparition publique sur deux photographies partagées par le palais princier sur Instagram.

un Portrait de famille

L’ex-championne de natation y apparaît entourée de ses deux enfants et au côté du prince Albert, sous un radieux soleil. Coupe courte, blonde platine, un léger sourire aux lèvres, elle tient sa fille Gabriella dans les bras. A leur droite, Jacques, 7 ans, pose devant son père et un lapin blanc, accompagné de son traditionnel œuf en chocolat. Tout de blanc et de beige vêtus, le couple princier et leurs deux enfants affichent le visage d’une famille apaisée. Une seconde photographie montre, par ailleurs, la famille assistant, en petit comité, à un office religieux.

«Le prince Albert et la princesse Charlène vous souhaitent de très belles fêtes de Pâques» pouvait-on lire en commentaire de cette publication, qui marque le retour de Charlène de Monaco sur le devant de la scène. Un retour qui se fait progressivement, comme l’avait annoncé le Palais en mars dernier dans un communiqué. « Les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement afin de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles», avait-il écrit à l’époque.

Il faut dire que l’année 2021 a été particulièrement difficile pour l’épouse du prince Albert. Pour mémoire, Charlène de Monaco a passé plus de six mois en Afrique du Sud à la suite d’une infection de la sphère ORL, pour laquelle elle a subi plusieurs opérations chirurgicales. En novembre dernier, la princesse avait fait son retour sur le Rocher avant de repartir deux semaines plus tard se reposer en Suisse.