Cette fois où la liaison entre Jean Dujardin et Alexandra Lamy a failli être révélée à la télévision

Pendant près de 10 ans, Jean Dujardin et Alexandra Lamy ont incarné un des couples les plus célèbres du petit écran dans «Un gars, une fille». Une série pendant laquelle ils sont tombés amoureux l’un de l’autre.

Le problème est que, à l’époque, ils ne sont absolument pas célibataires. Alexandra Lamy est en couple avec l’acteur Thomas Jouannet – avec lequel elle a eu une fille, Chloé Jouannet – tandis que Jean Dujardin est marié à Gaëlle Demars, qui donnera naissance à ses deux fils, Simon (2000) et Jules (2001). Toutefois, leur complicité derrière la caméra se transforme rapidement en passion amoureuse.

Aussi, le jour où ils sont invités sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle pour venir faire la promotion de la série, le 13 octobre 2001, Alexandra Lamy et Jean Dujardin sont livides quand Thierry Ardisson se met à les taquiner sur la véritable nature de leur relation hors caméra. «En rigolant, je leur ai dit : ‘Ça va tous les deux ? Bonne baise ?’», se souvient l’animateur sur les ondes de RTL. La vérité est que Thierry Ardisson joue simplement la carte de la provocation, et ne sait rien de la véritable idylle qui unie les deux comédiens.

«Et Jean dit : ‘Est-ce qu’on peut arrêter le tournage s'il te plaît ?’ J’ai dit oui et on se met dans un coin du plateau, il me dit : ‘Tu sais, je suis avec elle pour de vrai’, mais moi je ne savais pas, je ne suis pas un spécialiste des people», continue l’animateur. Thierry Ardisson acceptera, évidemment, de ne pas poursuivre plus loin sur cette voie, estimant qu’il était «normal qu’on arrête d’appuyer là-dessus», respectant ainsi leur vie privée. Sans toutefois se débarrasser de la séquence en question.