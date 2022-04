Enceinte, Britney Spears annonce faire une pause des réseaux sociaux

Après l’annonce de sa grossesse le 11 avril dernier, la pop star a décidé de faire une nouvelle pause des réseaux sociaux.

Enceinte de son troisième enfant, Britney Spears n’a eu de cesse ces quinze derniers jours, de partager sa joie, son émotion mais aussi ses appréhensions de devenir mère à nouveau, dans une foule de messages et vidéos postés sur Instagram.

A quarante ans et alors qu’elle écrit un nouveau chapitre de son histoire, elle avait également profité de cette vitrine, la semaine dernière, pour évoquer la dureté avec laquelle elle avait été traitée par les médias et le harcèlement des paparazzi, lors de ses précédentes grossesses.

Maman de deux garçons, Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans, fruits de sa précédente union avec Kevin Federline, elle semble dorénavant vouloir vivre ce moment en toute intimité.

«Une pause pour un petit moment»

«Je vais faire une pause sur les réseaux sociaux pendant un petit moment», a noté dimanche soir l’artiste sur son compte Instagram. Un message qu’elle a accompagné d’une vidéo mettant en scène une fillette en peignoir, allongée sur un transat, lunettes sur le nez, une tasse à la main et des bigoudis sur la tête le tout sur le tube d’Elvis Presley «Only you». Elle pourrait donc bien vouloir prendre du temps rien que pour elle et son bébé à venir.

Ce n’est toutefois pas la première fois, que l’interprète de «Baby one more time» quitte les réseaux. En septembre et en mars derniers, la quadra avait déserté par deux fois Instagram sans préavis, provoquant à chaque fois l’inquiétude de ses fans, avant de revenir sans tarder.

Cette fois, elle a préféré prendre les devants annonçant en bonne et due forme son retrait temporaire. Pour combien de temps ?