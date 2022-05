Florent Pagny atteint d’un cancer : le chanteur apparaitra crâne rasé dans «The Voice» ce samedi

Atteint d’un cancer du poumon, le chanteur Florent Pagny et coach emblématique de l’émission The Voice, apparaîtra le crâne rasé ce samedi 7 mai, lors des super cross-battle, la dernière étape avant la demi-finale en direct.

L’interprète de «Savoir aimer» a indiqué à Télé-Loisirs que, suite aux premiers effets de sa chimiothérapie, il a pris la décision de raser entièrement sa tête.

«Ces chimios ça fait perdre un peu les cheveux mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d’avoir une belle gueule», a-t-il déclaré auprès de nos confrères, présents lors du tournage, en février dernier.

Des images de l’artiste de 60 ans sans cheveux ont été dévoilées après l’émission du 30 avril, dans une bande-annonce diffusée par TF1. Et elles ont bouleversé les internautes.

#TheVoice



Bienvenue dans les Super Cross Battles



Pour cette étape, les Talents ne peuvent plus être sauvés par leur Coach



Une seule issue : la Victoire ou l’Élimination





RDV samedi avec @amel_bent @VianneyMusique @LavoineOfficiel @florentpagny & @nikosaliagas sur @TF1 pic.twitter.com/jeizjSc0nK

— The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 4, 2022