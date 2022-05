Michelle Obama : pour la fête des mères, elle nomme une exposition pour sa maman

Dimanche 8 mai, de nombreux pays célébraient la fête des mères. Michelle Obama a réalisé un beau geste envers la sienne à cette occasion. Explications.

Tous les ans, la fête des mères est célébrée aux quatre coins du monde. Si l’on peut offrir des cadeaux à sa maman toute l’année, cette journée est particulièrement propice à cela. Michelle Obama, l’ancienne première dame des États-Unis, est consciente qu’elle doit énormément à sa mère Marian Robinson, comme le rapporte Voici.



La première grand-mère à la Maison-Blanche

Pour marquer le coup lors de cette nouvelle fête des mères, elle a décidé de nommer une exposition du nom de sa maman, comme le rapporte le média américain Hola ! USA ! Il s’agit d’une exposition qui se tient au musée du centre présidentiel Obama, destiné à «mettre en lumière les artistes qui ont marqué l’histoire de la Maison-Blanche» durant le mandat de son mari, détaillent nos confrères.

Lors de l’inauguration de l’exposition, Michelle Obama a également prononcé un discours dédié à celle qui fût la première grand-mère à aménager à la Maison-Blanche. «Ma mère m’a donné un amour incessant et inconditionnel de bien des façons. Elle a développé en moi un profond sentiment de confiance en qui j’étais et en qui je pouvais être en m’apprenant à penser par moi-même, à utiliser ma propre voix et à comprendre ma propre valeur», a-t-elle notamment expliqué, reprise par nos confrères. Avant d’ajouter : «Sans elle, je ne serais tout simplement pas celle que je suis aujourd’hui. C’est pourquoi, à l’occasion de la fête des mères, je suis ravie d’annoncer que nous allons dédier un espace au Centre présidentiel Obama en son honneur.» Un cadeau pour le moins original !