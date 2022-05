Louane fait de nouvelles confessions et évoque le décès de ses parents

L’émission «Sept à huit» a consacré son portrait de la semaine à Louane, le dimanche 15 mai. Elle en a profité pour se confier, notamment sur son rapport au deuil.

La vie de Louane n’a pas été un long fleuve tranquille. Interviewée par l’émission «Sept à huit», la chanteuse a évoqué le décès de ses parents, morts à quelques mois d’intervalle alors qu’elle n’avait que 16 ans. Ses premiers succès et l’envol de sa carrière ont néanmoins permis de l’aider à sortir la tête de l’eau. «Je pense que j’ai été très très bien entourée. Et puis je me suis vachement enfermée dans le travail, parce que j’avais besoin de faire autre chose», a-t-elle expliqué.

«Je suis très anxieuse»

Aujourd’hui âgée de 25 ans et maman d’une petite fille, comme le rappelle Gala, Louane peut analyser cette période de sa vie avec davantage de recul. «Ça a retardé un peu les choses en termes de deuil et je pense que j’ai éclaté un peu plus tard, mais sur le moment ça m’a donné de la force. Je pense aussi que grâce à ça, même si j’ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux.»

Si l’artiste a géré son deuil, elle reste néanmoins une personne particulièrement anxieuse. «Je ne suis pas la personne la plus apte à gérer mes émotions», a avoué Louane. «J'avoue, je suis très anxieuse. J'ai beaucoup d'anxiété. (Voir un psy, ndlr), c'est apprendre à gérer ça. Je le fais parfois très très bien, et parfois vraiment vraiment pas bien. Mais c'est pas grave, j'apprends», a-t-elle ajouté.