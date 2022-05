Charlène de Monaco sort du silence après ses ennuis de santé

Dans une interview accordée à Nice Matin datant du 25 mai, Charlène de Monaco se confie et revient sur les raisons qui l’ont poussées à se retirer de la vie princière.

La princesse Charlène de Monaco sort du silence pour la première fois depuis longtemps. Il y a quelques mois, l’épouse du prince Albert II s’était retirée de la vie publique pour des raisons de santé.

«À mon retour en Principauté, j’ai concentré toute mon énergie sur mes enfants, mon mari et ma santé car ils sont ma priorité, explique dans les colonnes de Nice Matin Charlène de Monaco. Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd’hui je me sens plus sereine.»

Protéger sa famille

Son absence n’était pas passée inaperçue en principauté. Plusieurs rumeurs avaient d’ailleurs circulé, en particulier sur sa relation avec le prince Albert. Des rumeurs jugées «regrettables» par la princesse, qui affirme au contraire que son mari a «tout fait pour me protéger et protéger nos enfants».

Au fil de l’interview, Charlène de Monaco a aussi évoqué sa première sortie officielle avec sa fille Gabriella, à la Fashion Week : «Cette sortie mode mère/fille pour les Monte-Carlo Fashion Awards m’a ravie et pour la première fois nous sommes montées sur scène ensemble», s’est-elle félicitée, en affirmant que sa fille «n’était pas du tout nerveuse, plutôt amusée et elle aurait même pu faire le show sur scène!»