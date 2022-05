Rihanna maman : un proche donne des nouvelles

Depuis la naissance de son fils le 19 mai dernier, Rihanna est restée très discrète. La star profite des joies de la maternité loin des projecteurs et s’avère être une mère «fantastique», selon un proche qui donne des nouvelles pour la première fois.

Ni photo, ni prénom du bébé n’ont pour l'instant été dévoilés par l’interprète d’«Umbrella», qui a fait le choix de vivre son bonheur en toute intimité. Mais alors que la star de 34 ans profite de la naissance de son premier enfant loin des paparazzi, un proche a fait quelques confessions au magazine People, dépeignant une «maman fantastique», en «admiration» devant son petit garçon, fruit de son union avec le rappeur A$AP Rocky.

La star semble d’ailleurs être fusionnelle avec son nourrisson selon cette source. «Rihanna le quitte à peine», a expliqué cette dernière au magazine, précisant qu’A$AP Rocky et Rihanna «font les choses bien».

Des nouvelles du bébé et de la mamam

Donnant des nouvelles de la petite famille, cette source proche du couple a par ailleurs évoqué le chamboulement que provoque l’arrivée d’un bébé dans un couple, soulignant que les nouveaux parents s’en accommodaient sans difficulté. «Être un nouveau parent est bien sûr un ajustement, mais ils vont très bien», a-t-elle expliqué avant de partager des nouvelles du bébé. «Leur petit garçon est en bonne santé et Rihanna est juste en admiration devant lui».

L’artiste qui a vécu sa grossesse sur un petit nuage, savoure donc pleinement cette nouvelle vie. «Elle était vraiment tellement excitée d'être enceinte. Elle a adoré ça. Rencontrer son fils a été bien sûr aussi très spécial », a raconté ce proche.

Et selon lui, la pop star et chef d’entreprise compte bien profiter de ce moment. Elle « ne semble pas pressée de retourner au travail » et «aime beaucoup passer du temps tranquille avec son bébé» a-t-il conclu.