Amber Heard se coupe du tapage médiatique avant le verdict

Eprouvée par six semaines de procès, dans l’affaire qui l’oppose à Johnny Depp et dont le verdict sera rendu ce mardi 31 mai, Amber Heard s’est mise au vert à Joshua Tree, dans le désert californien.

L’actrice d’Aquaman fait le vide avant le verdict. Après six semaines d’auditions durant lesquelles le camp de Johnny Depp et celui d’Amber Heard n’ont eu de cesse de s’accabler mutuellement dans le procès pour diffamation qui les oppose, l’actrice de 36 ans a pris le large. Selon les informations du journal britannique The Mirror, à l’issue du procès, la trentenaire a loué une maison d’un million de dollars dans la ville hippie de Joshua Tree, située dans le désert californien. Elle s’y serait rendue avec sa fille Oonagh, un an, et y résiderait jusqu’au verdict.

Une location pour «s'éloigner de tout» ?

Une façon pour l’actrice de s’éloigner du tapage médiatique de cette affaire et de se ressourcer, laisse entendre une source citée par le journal. «Amber adore passer du temps dans le désert. C'est le seul endroit où elle peut s'éloigner de tout», a ainsi expliqué cette source. Et de préciser : «Elle est vraiment connectée avec la communauté artistique là-bas et sent qu'elle vit une véritable escapade».

Il faut dire que les semaines qui se sont écoulées ont été difficiles pour l’actrice. Pour mémoire, Johnny Depp et Amber Heard, se déchirent et s’accusent mutuellement de violences devant le tribunal de Fairfax. Alors que de nombreux fans de Johnny Depp ont pris la défense de l’acteur, Amber Heard a fait l’objet de violentes attaques sur les réseaux sociaux.