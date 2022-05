Johnny Depp : en marge de son procès, l'acteur s'offre un moment de détente sur scène avec Jeff Beck

Deux jours après la plaidoirie de ses avocats dans son procès en diffamation l’opposant à son ex-femme, Amber Heard, Johnny Depp était en Angleterre ce week-end pour y faire une apparition surprise au concert de Jeff Beck.

Un moment de détente. Après six semaines de procès particulièrement intenses, et en attendant le verdict de cette affaire qui l’oppose à son ex-épouse, Amber Heard, Johnny Depp a fait le voyage ce week-end jusqu’à Sheffield, en Angleterre, pour venir jouer quelques notes de musique au côté de Jeff Beck pendant son concert. Des fans ont partagé des vidéos de l’acteur en train de pousser la chanson sur les morceaux «Isolation», un remake du morceau de John Lennon datant de 1970, sur «What’s Going On» de Marvin Gaye, et «Little Wing» de Jimi Hendrix.

Johnny Depp n’a jamais caché sa passion pour la musique, l’acteur ayant toujours dit qu’il n’aurait pas été contre le fait d’embrasser une carrière musicale si l’occasion s’était présentée. Il est toujours membre du groupe Hollywood Vampires, qui compte également dans ses rangs Alice Cooper et Joe Perry.

Johnny Depp sera très certainement de retour à Fairfax, dans l’état de Virginie aux État-Unis, ce mardi pour entendre le verdict des jurés dans le procès en diffamation, où il réclame 50 millions de dollars de compensation à son ex-femme, Amber Heard, pour diffamation. Cette procédure fait suite à la publication d’un éditorial publié dans le Washington Post en 2018, dans lequel l'actrice insinuait avoir été victime de violences conjugales. La comédienne réclame pour sa part 100 millions de dollars dans sa contre-poursuite.