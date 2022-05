Julien Doré : son tendre message à la mémoire de sa mère décédée

Julien Doré a annoncé le décès de sa mère ce dimanche 29 mai, avec la publication d’un tendre message à sa mémoire sur son compte Instagram.

Une triste nouvelle. Connu pour être discret sur sa vie privée, Julien Doré a posté un message émouvant ce dimanche 29 mai, jour de la Fête des mères, dans lequel il rend hommage à sa mère décédée. Une disparition qu’il n’avait jamais évoquée auparavant, et qu’il vient de rendre publique à travers ce texte publié sur Instagram.

«Le monde n’a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Sans elle presque tout s’éteint, fane, fond», commence-t-il. «Le fils que je reste, monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n’a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Dépêchez-vous de bien vivre, d’avaler le temps, tout s’en va, toujours, un jour, même les mamans», ajoute Julien Doré.

La publication du chanteur n’est pas passé inaperçue puisque plus de 82.000 personnes ont aimé son message. Plusieurs personnalités, dont Cyril Lignac, Clara Luciani, Jonathan Zaccaï ou encore Hélène Ségara lui ont également apporté leur soutien.