Meghan Markle : son père sort de l'hôpital 5 jours après un accident vasculaire cérébral

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, est sorti de l’hôpital samedi dernier cinq jours après y avoir été admis à la suite d’un AVC.

Une grosse frayeur. Thomas Markle, 77 ans, a quitté samedi dernier l’hôpital où il avait été admis 5 jours plus tôt après un accident vasculaire cérébral (AVC). «Je suis très reconnaissant et je sais à quel point j’ai de la chance d’être en vie», a-t-il déclaré dans les colonnes du site britannique du Daily Mail. «Je tiens à remercier tout le monde, spécialement les incroyables docteurs et infirmières qui m’ont sauvé la vie. Ce sont des anges», a-t-il précisé.

Thomas Markle a également tenu à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de lui envoyer des messages de soutien pendant cette épreuve. Le père de Meghan Markle garde des séquelles de sa crise cardiaque, avec notamment une perte de l’usage de la parole, précise le site britannique, qui a recueilli son témoignage grâce à une ardoise sur laquelle il a pu écrire ses réponses.

«Je ne peux parler pour l’instant, mais je travaille durement pour retrouver l’usage de la parole, et je remercierai tout le monde de vive voix quand je serai en mesure de le faire», a-t-il déclaré.