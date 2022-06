Jubilé d'Elizabeth II : comment le prince Louis a volé la vedette à la reine sur le balcon

Présent à la gauche de la reine sur le balcon du palais de Buckingham lors du défilé aérien de la Royal Air Force, le prince Louis de Cambridge, 4 ans, a volé la vedette à son arrière-grand-mère avec ses grimaces.

Tout simplement adorable. Du haut de ses 4 ans, le prince Louis de Cambridge, le troisième enfant du prince William et de Kate Middleton, a offert à la foule et aux téléspectateurs qui suivaient le défilé aérien de la Royal Air Force lors du jubilé de platine d’Elizabeth II, un large choix d’expressions faciales hilarantes. Au point d’avoir volé la vedette à son arrière-grand-mère qui fêtait ses 70 ans de règne.

Il a commencé par montrer le bout de son nez à la fenêtre du palais du Buckingham avant que la famille royale ne se présente sur le balcon.

Il a ensuite été aperçu en pleine conversation avec Elizabeth II.

The Queen has a conversation with four-year-old Prince Louis. #PlatinumJubilee pic.twitter.com/jFdXR3dCTU

Mais aussi en plein ennui.

Prince Louis is the only royal id like to see land a Netflix deal pic.twitter.com/KjYgN1DLYq

— Michelle Collins (@michcoll) June 2, 2022