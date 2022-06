Shakira/Gerard Piqué : l'identité de la femme avec laquelle le footballeur a trompé la chanteuse révélée ?

La presse people espagnole aurait identifié ce jeudi 2 juin la femme avec laquelle Gerard Piqué aurait trompé Shakira. Des révélations qui ont provoqué une onde de choc dans son club du FC Barcelone, et dans tout le pays.

Après l’annonce d’une rupture éminente entre Shakira et le footballeur Gerard Piqué, qui formait un couple iconique depuis plus de dix ans, la presse people vient de révéler l’identité de la femme avec laquelle le joueur aurait trompé la chanteuse colombienne. Ainsi, selon le journaliste turc Melih Esat Açil, le footballeur de 35 ans aurait eu une relation avec la mère de son coéquipier au FC Barcelone, Pablo Gavi.

Shakira caught Gerard Pique having an affair with another woman. That woman turned out to be the mother of young Barcelona star Pablo Gavi. Gavi is unaware of the incident. (El Periósico)





