«Rien à foutre de ta dépression» : les propos du Youtubeur et coach Tibo InShape font réagir sur les réseaux

Connu pour ses vidéos dans lesquelles il propose à ses abonnés du coaching en musculation ou en fitness, le Youtubeur Tibo InShape s'est attiré les foudres de la Toile, ce dimanche 5 juin. La raison ? Sa dernière vidéo TikTok, dans laquelle il tient des propos qui ont scandalisé les internautes.

Un discours qui ne passe pas. Ce dimanche 5 juin, Tibo InShape, l'un des Youtubeurs français les plus suivis sur les réseaux sociaux (4,8 millions d'abonnés sur Instagram et 8,6 millions sur Youtube), s'est retrouvé au coeur d'une polémique après avoir posté une vidéo TikTok. Le jeune homme de 30 ans s'est en effet lancée dans un montage sur lequel il multiplie les exercices, illustré par une voix off, la sienne, qui tient des propos qui ont scandalisé la Toile.

«Réveille-toi p*tain de m*rde. Rien à f*utre de ta dépression. Rien à f*utre de tes excuses. Rien à f*utre de ton petit coeur brisé. Rien à f*utre de ta pression mentale. Rien à f*utre de ta fainéantise. Rien à f*utre de tes doutes. Arrête d'être une m*rde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant tout de suite», peut-on l'entendre dire.

Au fil des heures, le nom de Tibo InShape est apparu en tendances sur Twitter, la majorité des internautes se disant choqués par les propos du Youtubeur de 30 ans. «L'anxiété, la dépression, les coeurs brisés, la pression mentale, les doutes, ne se choisisset pas et en aucu cas ne font de vous, de nous, une m*rde ou quelqu'un qui gaspille sa vie», «Quelqu'un expliquera à Tibo in Shape que la dépression est une maladie qui ne se soigne pas juste en faisant des pompes ?», ont écrit certains internautes.

Je suis tellement choquée des propos de TiboInShape… L’anxiété, la dépression, les cœurs brisés, la pression mentale, les doutes, ne se choisissent pas, et en aucun cas ne font de vous, de nous, une merde ou quelqu’un qui gaspille sa vie. — Lucie (@l_clrs) June 5, 2022

Le développement personnel c'est trouver des solutions concrètes et constructives pour apprendre à s'accepter, se comprendre, avancer sans peur.



Ca, c'est le pire cliché possible. Te faire hurler dessus par Tiboinshape "C'EST DE TA FAUTE SI T'ES MALHEUREUX SALE MERDE" c'est Non. https://t.co/Bp6P43y70I — Henode (@LHenode) June 5, 2022

Quelqu'un expliquera à Tibo in Shape que la dépression est une maladie qui ne se soigne pas juste en faisant des pompes ? — Vilain Syndicaliste (@MarxFanAccount) June 5, 2022

Les excuses de Tibo InShape

Tibo InShape, qui a pour habitude de motiver sa communauté avec des conseils en musculation principalement, a tenu à clarifier ses propos dans une vidéo publiée sur Twitter pour mettre fin à la polémique. «Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement tout le monde ne l'a pas bien compris comme ça [...] Je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal inteprété mon TikTok. Si je suis sur Terre c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux», a-t-il notamment déclaré.

Ce n'est pas la première fois que le Youtubeur s'attire la colère des internautes. Il y a quelques mois, alors qu'il recevait de nombreux messages malveillants, Tibo InShape avait publié un tweet qui n'avait pas fait l'unanimité. «C’est quand même marrant la méchanceté gratuite des gens sur Twitter. Si seulement ils gardaient leur énergie pour être productif, ils seraient millionnaires comme moi».