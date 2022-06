Albert de Monaco se confie pour la première fois sur les longs mois d'absence de son épouse

Pour la première fois, le prince Albert a confié hier à quel point la longue absence de son épouse, en raison de problèmes de santé, avait été difficile à vivre pour sa famille.

Un épisode douloureux. Alors que le Prince Albert a pour la première fois évoqué les nombreux mois que Charlène de Monaco a passé loin des siens, il a confié hier au JDD que cet épisode avait été «une épreuve». Resté discret sur cet épisode personnel qui a fait couler beaucoup d’encre, excepté pour donner épisodiquement des nouvelles de la princesse et faire taire les rumeurs de séparation, Albert de Monaco est revenu sur ces longs moins d’absence, soulignant que cette distance avait été difficile à vivre pour tous.

«Cela a été une épreuve ! Une épreuve pour mon épouse, surtout, qui a beaucoup souffert et a vécu des moments difficiles, loin des siens. Une épreuve aussi pour nos enfants et pour moi-même. La princesse nous a beaucoup manqué», a reconnu le père de Gabriella et Jacques.

Pour mémoire, Charlène de Monaco est restée loin du Rocher, de ses enfants et de son mari plus de six mois d’abord en raison d’une infection ORL, qui l’empêchant de prendre l’avion l’a contrainte à rester en Afrique du Sud, puis en raison d’une «grande fatigue» pour laquelle Charlène de Monaco est partie plusieurs mois en Suisse, avant de regagner définitivement le Rocher en mars dernier.

Une épreuve désormais derrière eux

Outre l’éloignement, les rumeurs quant à l’hypothétique séparation du couple ont également été difficile à vivre, a expliqué le monarque précisant que lui-même et son épouse étaient restés unis. «Nous avons évidemment été blessés par les rumeurs malveillantes qui ont été colportées. Mais nous avons su rester unis malgré la distance, nous parlions beaucoup», a-t-il-fait savoir.

Un épisode qu’il préfère dorénavant laisser derrière lui, préférant se tourner vers l’avenir. «Aujourd'hui, Charlène est de retour parmi nous et c'est ce qui pouvait arriver de plus beau. Elle va mieux, nous pouvons enfin passer du temps ensemble», a précisé le prince pour qui ce retour à la normale est «un soulagement et une joie pour nous tous». Un bonheur qu'il savoure en famille mais aussi publiquement alors que Charlène de Monaco a repris ses activités officielles entourées des siens.