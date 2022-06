Le prince Harry et Meghan Markle dévoilent un adorable portrait de leur fille Lilibet

Présents pour le Jubilé de platine d’Elizabeth II le week-end dernier, avant de repartir en toute discrétion pour la Californie avant la fin des festivités, le prince Harry et Meghan Markle ont publié le premier cliché de leur fille Lilibet.

Tout simplement adorable. Alors que le jubilé de platine de la reine Elizabeth II s’est conclu ce dimanche 5 mai, le prince Harry et Meghan Markle, qui se sont envolés pour leur résidence de Montecito, en Californie, à bord de leur jet privé avant la fin des festivités, ont publié un cliché de leur fille Lilibet Diana dans la soirée du lundi 6 juin.

C’est leur photographe et ami, Misan Harriman, qui a réalisé le portrait de la petite fille dont le premier anniversaire a été célébré le 4 juin, en plein milieu des célébrations autour des 70 ans de règne de son arrière-grand-mère. Lilibet Diana apparaît avec ses cheveux roux, ce qui n’a pas manqué de lancer les comparaisons avec son père.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around pic.twitter.com/bg3RY6MOEu

— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022