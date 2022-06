Nabilla dévoile la première photo de ses deux enfants, Milann vole la vedette au nouveau-né

Alors que Nabilla a annoncé la naissance de son deuxième enfant ce dimanche, l’influenceuse a partagé une tendre photo réunissant ses deux garçons pour la première fois.

Un grand frère aux anges. L’influenceuse a partagé avec ses millions de followers une nouvelle photographie de sa famille «au complet».

«Notre famille au complet je suis tellement émue, je n’ai pas les mots pour vous décrire ce moment, je vis un rêve éveillé», a commenté Nabilla en marge de cette nouvelle publication, sur laquelle elle pose, toujours à la maternité, aux côtés de son mari Thomas Vergara et de ses deux garçons, Milann, 2 ans, et Leyann, dont elle a annoncé la venue au monde dimanche.

Un grand frère largement complimenté

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Milann semble avoir bien accueilli l’arrivée de son petit frère, qu’il tient tendrement dans ses bras, un large sourire aux lèvres, entouré de ses heureux parents.

Une jolie photo de famille largement complimentée par les internautes, qui visiblement attendaient de voir toute la petite famille réunie. «La photo qu’on attendait tous», «Photo de famille enfin !», ont réagi les followers de la trentenaire, nombreux à féliciter le grand frère, qui vole presque la vedette au nouveau-né.

«Milann va être un grand frère merveilleux !», «Comme il est fier le grand frère !», «Leyann est vraiment un très beau bébé et Milann un grand frère adorable», pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires, qui n'ont pas non plus manqué de souligner l'émotion palpable de Nabilla.