Elizabeth II a refusé d'être prise en photo avec Lilibet

Alors qu’une nouvelle photo de Lilibet a été dévoilée avant-hier pour les un an de la fillette, un autre cliché ne verra lui pas le jour. La reine a refusé que Meghan et Harry viennent avec leur photographe personnel lors de leur entrevue familiale jeudi dernier alors même qu’elle rencontrait pour la première fois son arrière-petite-fille.

Pas de portrait officiel de Lilibet et de son arrière-grand-mère. Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas été autorisés à immortaliser la première rencontre entre Elizabeth II et son arrière-petite-fille, a rapporté le Sun. Alors que le couple, expatrié aux Etats-Unis, s’est rendu la semaine dernière à un déjeuner privé avec la reine afin de faire les présentations, le duo espérait pouvoir capturer cet instant.

Un non catégorique

C’était sans compter sur un non catégorique. En effet selon une source du journal britannique «Harry et Meghan voulaient que leur photographe capture le moment où Lilibet a rencontré la reine», a expliqué cet initié avant d’ajouter «mais on leur a dit qu'il n'y avait aucune chance. C'était une réunion de famille privée».

Une fin de non-recevoir qui semble avoir été motivée par la crainte de voir ces photographies diffusées sur les médias américains par l'ex-couple royal sans le consentement de la reine. Il faut dire que l'interview accordée par les Sussex à Oprah Winfrey, en mars 2021, a fait trembler la monarchie.