Pierre-Jean Chalençon montre ses fesses pour faire la promotion de son spectacle (PHOTO)

Pour faire la promotion de son spectacle «Pierre-Jean Chalençon fait sa révolution», le 29 juin prochain au cabaret parisien Oh ! César, l’ancien chroniqueur de l’émission «Affaire conclue» n’a pas hésité à exhiber son postérieur.

Pierre-Jean Chalençon est un homme décidemment plein de surprise. Alors qu’il s’apprête à se donner en spectacle le 29 juin prochain sur la scène du cabaret parisien Oh ! César, l’ancien acheteur de l’émission Affaire conclue sur France 2 vient de dévoiler l’affiche de la soirée. Et, oh mon dieu, il y apparaît les fesses à l’air.

«Pierre-Jean est un personnage de représentation qui a toujours aimé faire la fête et se donner en spectacle, quitte à déranger les âmes sensibles avec son franc-parler. Tout jeune, c'est Charles Trenet qui lui donne le goût de la scène et des chansons, le fou chantant avait vu aussi de la folie en lui», peut-on lire. «Cellule psychologique prévue au sortir du spectacle !», est-il également précisé avec humour.

Fan des années 1980, Pierre-Jean Chalençon prévient qu’il sera accompagné sur scène de ses amis artistes. Il y interprétera également 3 chansons entouré de danseurs et de danseuses.