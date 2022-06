Jubilé d'Elizabeth II : la reine n'a vu Meghan, Harry et Lilibet que très peu de temps

La reine Elizabeth n’a accordé que très peu de temps à son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle lors de leur entrevue début juin, à l’occasion de leur retour en Angleterre pour le jubilé de la reine. Leur rencontre n’aurait duré que quelques minutes.

Une rencontre express. Alors que le jubilé de la reine a été l’occasion pour l’ex-duc et duchesse de Sussex d’opérer leur retour en Angleterre mais aussi de présenter, pour la première fois, leur fille Lilibet à la souveraine, la rencontre avec Elizabeth II n’aurait en fait duré qu’une quinzaine de minutes.

Une entrevue formelle

Censé marquer les présentations officielles de leur fille cadette, Lilibet, un an, avec la reine, 96 ans, ce rendez-vous familial n’aurait pas été aussi chaleureux qu’attendu. C’est ce que croit savoir le Sun. Selon une de leur source, l’entrevue avec la reine n’aurait duré qu'un quart d'heure dans une atmosphère plutôt solennelle. Une réunion qualifiée de «rapide» d’après leur source. «Tout était assez formel», a ajouté cette dernière. Une première entrevue avec son arrière-petite-fille loin d’être un moment intime et joyeux, d’après le journal britannique.

Meghan et Harry n’ont d’ailleurs pas été autorisés par la reine à venir avec leur photographe afin d'immortaliser ce moment, et aucun portrait officiel de la petite-fille et sa grand-mère n’a été dévoilé.