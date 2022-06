Prince Charles : Camilla Parker Bowles se confie sur leur vie privée

Dans un entretien accordé à la version britannique du magazine Vogue, Camilla Parker Bowles s’est confiée sur sa relation avec le prince Charles en révélant quelques détails de leur vie quotidienne.

Le temps est précieux. Dans une interview accordée à la version britannique du célèbre magazine Vogue, Camilla Parker Bowles, l’épouse du prince Charles depuis 17 ans maintenant, s’est laissée aller à quelques confessions sur leur vie de couple qui, en raison de leurs emplois du temps respectifs, nécessite des aménagements permanents.

«Ce n’est pas facile parfois, mais nous faisons toujours en sorte de se voir au moins une fois dans la journée», explique la duchesse de Cornouailles. «Parfois, nous sommes comme des navires passants dans la nuit, mais nous trouvons toujours le temps de s’asseoir ensemble pour prendre une tasse de thé et parler de notre journée. Nous partageons un moment», poursuit-elle. «C’est agréable de pouvoir se tenir au courant quand cela est possible. Quand nous voyageons, la chose la plus sympathique est que nous nous retrouvons assis dans la même pièce à lire un livre chacun dans notre coin. C’est très relaxant de ne pas se sentir obligés de faire la conversation. Vous êtes juste assis et vous êtes ensemble», précise Camilla Parker Bowles.

L’épouse du prince Charles, 74 ans, s’est également exprimée sur les critiques dont elle a été la cible en raison de liaison avec le futur souverain, notamment après le décès de Diana Spencer – l’ex-épouse et mère des fils du prince Charles – en 1997. «Ce n’est pas facile. J’ai été épiée pendant tellement d’années que j’ai appris à faire avec. Personne n’aime être constamment observé et critiqué. Mais je crois qu’en définitive, j’ai réussi à m’élever au-dessus de tout cela et à l’accepter. Vous devez poursuivre votre vie», reconnaît-elle.

En février dernier, Camilla Parker Bowles, qui s’est toujours investie à 100% dans ses fonctions officielles auprès du prince Charles, a été adoubée par Elizabeth II en personne en tant que reine consort, ce qui lui garantit de devenir reine le jour où le fils de la souveraine accèdera au trône d’Angleterre. Une geste inattendu de la part d’Elizabeth II dont la duchesse de Cornouailles s’est dit «très honorée et très touchée» lors du Jubilé de platine.