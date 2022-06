Billie Eilish a fait monter un sosie sur scène au festival Coachella

La chanteuse a confié avoir demandé à un sosie de monter sur scène lors de sa performance à Coachella en avril dernier. Un double qui n’est resté sur scène que quelques minutes.

Un petit tour et puis s’en va. Lors d’une interview accordée à Matt Wilkinson sur Apple Music 1 la semaine dernière, l’artiste a fait une étonnante confidence. Alors que Billie Eilish figurait parmi les têtes d’affiche du plus gros festival californien, elle a expliqué avoir demandé à un double de prendre sa place quelques instants sur scène, a rapporté le magazine People.

«Au début de Coachella, j'avais un sosie, une de mes danseuses pour le spectacle», a expliqué l’artiste de 20 ans. Elle a ensuite précisé comment elle avait fait pour orchestrer cette séquence. «Je l'ai habillée avec un look de défilé que j'avais porté auparavant. Nous avons mis une perruque noire et nous y avons ajouté des chignons, et nous lui avons donné un masque et des lunettes de soleil. Elle portait mes chaussures et mes chaussettes», a raconté la jeune femme.

Une séquence passée inaperçue

Dans cet accoutrement, ce double s’est alors installé sur le plateau, a ensuite expliqué la star. «Je l'ai mise au fond de la scène et elle est restée là pendant que les lumières s'allumaient et que tout le monde pensait que c'était moi», a précisé Billie Eilish.

Une supercherie qui n’a duré que quelques minutes avant que la chanteuse ne reprenne son rôle, ni vu ni connu. «Personne n'a jamais su que ce n'était pas moi, littéralement personne ne le savait», a souligné cette dernière, qui en revanche, n’a pas expliqué les raisons de ce geste.