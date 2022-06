Alors qu’il sera à l’affiche de «Bullet train», en salle le 3 août prochain, Brad Pitt évoque la fin de sa carrière et explique être entré dans la «dernière étape».

La dernière ligne droite. Dans un entretien accordé au magazine GQ, dont il fait la couverture du numéro d’aôut prochain, avec à la clé d'impressionnants portraits, l’acteur américain de 58 ans évoque la fin de sa carrière. A l’affiche de «Bullet Train» cet été, dans la peau d’un assassin malchanceux, Brad Pitt a donné sa vision des choses. «Je me considère sur ma dernière étape», a expliqué l’acteur, qui affiche plus d’une centaine de films au compteur.

De là à ce qu’il raccroche tout de suite les crampons, rien n’est confirmé, mais l’ex-époux d'Angelina Jolie s’interroge sur la tournure qu’il souhaite donner à la suite. Récompensé en 2020 d'un Oscar, d'un Bafta et d'un Golden Globe pour sa performance dans «Once upon a time… in Hollywood», de Quentin Tarantino, Brad Pitt se laisse le temps de la réflexion. Evoquant «ces derniers semestres ou trimestres», comme le rapporte le Hollywood Reporter, il se pose des questions : «à quoi va ressembler cette dernière phase ? Et comment est-ce que je veux concevoir ça ?», lance l'acteur sans donner plus de détails.

Brad Pitt on his career: “I consider myself on my last leg.” https://t.co/7AH9aNSUUL pic.twitter.com/ApU8Ybj2dD — GQ Magazine (@GQMagazine) June 22, 2022

Que les fans se rassurent, Brad Pitt est d’ores et déjà annoncé dans plusieurs productions prévues en 2023.

Il doit en effet partager l’affiche avec George Clooney dans le prochain thriller de Jon Watts, mais aussi camper un pilote de Formule 1 sur le retour, dans un long métrage signé Joseph Kosinski et coproduit par Lewis Hamilton. De quoi voir venir.