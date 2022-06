La fille d'Alec Baldwin affiche sa position pro-avortement et confie avoir été violée

Alors que la Cour Suprême des Etats-Unis a remis en cause le droit à l’avortement sur l'ensemble du territoire américain vendredi 24 juin, Ireland Baldwin a confié dimanche sur le réseau TikTok une page très personnelle de son histoire. Elle a expliqué avoir été violée adolescente et avoir également pris la décision d’avorter à un autre moment de sa vie.

Un témoignage engagé. La fille d’Alec Baldwin et de Kim Basinger a décidé de prendre la parole dimanche, après la révocation de l’arrêt «Roe v. Wade» par la Cour Suprême, arrêt qui depuis 1973 donnait la possibilité d’avorter partout sur le territoire américain. Alors que cette décision implique dorénavant que chaque état a la possibilité d’autoriser ou non le droit à l’IVG, la fille d’Alec Baldwin a partagé sur le réseau TikTok une vidéo de près de trois minutes, dans laquelle elle révèle d’abord avoir été violée à l’adolescence, puis avoir pris la décision d’avorter plus tard dans sa vie.

Un témoignage courageux

Si elle a décidé de partager son histoire, c’est parce qu’elle veut que «les femmes se sentent soutenues et aimées», a expliqué Ireland Baldwin. Evoquant le viol qu’elle a subi plus jeune et dont elle n’avait jamais parlé jusqu’alors, revenant sur la période d’autodestruction qui s’en est suivie, la mannequin de 26 ans a expliqué que «voir tant d'autres femmes courageuses partager leurs histoires m'a fait penser à ce qu'aurait été ma vie si j'étais tombée enceinte et si j'avais dû élever un bébé pendant tout ce que je vivais à l'époque». «Cela aurait simplement été traumatisant et impossible», a poursuivi Ireland Baldwin, qui confie également avoir eu «à un autre moment de sa vie» recours à une interruption volontaire de grossesse.

Le droit de choisir

Une décision sur laquelle elle est revenue, racontant être à l’époque en couple avec quelqu’un qui ne voulait pas d’enfant et pas de relation sérieuse. «À ce moment-là, je dirais que nous étions très malheureux ensemble. J'ai choisi de me faire avorter parce que je sais exactement ce que c'est que de naître entre deux personnes qui se détestent», a expliqué Ireland Baldwin, avant de se livrer à cœur ouvert.

«Est-ce que j’aurais pu garder ce bébé et le faire adopter ? Peut-être, peut-être pas. Mais choisir d’élever un bébé sans ma propre sécurité financière et un partenaire aimant pour me soutenir, ça ne fonctionnait pas pour moi», souligne-t-elle, avant de conclure : «Je me suis choisie et je me choisirai à nouveau. C’est votre vie, c’est votre choix». Un témoignage courageux, qui milite pour le droit à disposer de son propre corps.