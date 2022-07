Amir à nouveau papa d'un petit garçon

Amir à nouveau papa. L’artiste a annoncé la naissance de son deuxième enfant.

La famille s’agrandit. Amir a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux. L’interprète de «Carrousel» est devenu papa pour la deuxième fois. «Il est né ce dimanche à 13:45, un magnifique petit prince», a ainsi partagé l’artiste, habituellement plutôt discret sur sa vie privée.

Une nouvelle naissance qui fait déjà craquer Amir. «J’ai le cœur qui fond», a noté le chanteur de 38 ans, qui n’a pas manqué également de s’adresser à son épouse et de donner des nouvelles de la petite famille. «Maman a été majestueuse de courage. Elle et bébé vont bien.»

♂



Il est né ce dimanche à 13:45, un magnifique petit prince. Maman a été majestueuse de courage.



Elle et bébé vont bien, et moi j’ai le cœur qui fond.



Merci la vie — ᴀᴍɪʀ (@Amir_Off) July 3, 2022

Un deuxième petit garçon pour le couple

Déjà parent d’un petit garçon, Mikhaël, 3 ans, né en février 2019, le couple accueille à nouveau un petit garçon. Un bébé dont ils n’ont pas dévoilé le prénom et dont ils gardent pour l’instant la bouille secrète.

Avec l'arrivée de ce deuxième bébé, Amir et Lital Aharonovitch, décoratrice d’intérieur, ensemble depuis plus de dix ans et mariés depuis 2014, savourent leur bonheur. «Merci la vie», a conclu Amir sur les réseaux.