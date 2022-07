Rihanna est désormais la plus jeune femme milliardaire «self-made» des Etats-Unis

A 34 ans, Rihanna s’offre un nouvel exploit. La chanteuse et cheffe d’entreprise devient la plus jeune milliardaire autodidacte des Etats-Unis.

Une très belle performance. A la tête d’une fortune estimée à 1,4 milliards de dollars par le magazine Forbes, Rihanna accroche un nouveau titre à la longue liste de ses prouesses.

Après être devenue la chanteuse féminine la plus riche au monde en 2019, avec à l’époque une fortune personnelle évaluée à 600 millions de dollars, elle est devenue cette année la plus jeune femme milliardaire des Etats-Unis à s’être construite elle-même, selon le classement des «self-made» women américaines les plus riches.

Première femme de moins de 40 ans

Alors que l’artiste, récemment devenue maman, se hisse à la 21e place de ce classement, elle est la plus jeune à y figurer. Car si Kim Kardashian (16e avec une fortune estimée à 1,8 milliard de dollars), Oprah Winfrey (10e avec 2,6 milliards) ou encore la productrice Diane Hendricks (1er avec 12,2 milliards) la devancent, Rihanna est la seule personnalité à ne pas avoir passé la barre des 40 ans, rapporte Vanity Fair.

Une fortune que l’artiste doit majoritairement à ses activités dans l’univers des cosmétiques et de la mode via ses marques Fenty Beauty, lancée en 2017, mais aussi Fenty Skin, et sa griffe de lingerie Fenty X Savage. Chapeau.