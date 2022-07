Karine Le Marchand révèle les causes probables du suicide de l'agriculteur Jean-Claude Joly

L’animatrice Karine Le Marchand s’est livrée sur les causes qui auraient poussé l’agriculteur Jean-Claude Joly, candidat emblématique de la saison 6 de l'émission «L'amour est dans le pré», à se donner la mort.

Il avait 53 ans. Jean-Claude Joly, qui avait été révélé dans la sixième saison de «L’amour est dans le pré», s’est pendu dans l’étable de sa ferme, en Normandie, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin. Une triste nouvelle qui a bouleversé l’animatrice de l’émission Karine Le Marchand.

«Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte», avait-elle écrit sur Instagram.

«une vie d'épreuves depuis sa naissance»

Récemment, cette dernière est revenue sur ce drame, et les causes probables du passage à l’acte du producteur laitier, lors d’une conférence de presse. «Pour le cas de Jean-Claude, ça a été une vie d'épreuves depuis sa naissance, avec beaucoup de morts violentes. C'est quelqu'un qui avait pris le pas de changer d'exploitation et d'arrêter la traite», a-t-elle affirmé.

«Quand on l'a rencontré, il était dans un mobil-home et avait récupéré une petite salle de traite de ses parents. Il avait changé. Il avait compris. Il est passé à l'engraissage de veaux pour l'étranger, ce qui était moins contraignant. Et puis il a eu un deuil de trop qui l'a fait plonger. Plus les emmerdes...», a poursuivi la présentatrice.

Un proche de Jean-Claude interrogé par le magazine Voici a de son côté évoqué des difficultés financières. «Une fois tous ses frais payés, il ne lui restait que 100 euros par mois pour faire vivre sa famille. Il s'est battu pendant des années pour garder la tête hors de l'eau, mais il ne s'en sortait pas, il était à bout», a-t-il confié à nos confrères.

Papa d'une petite fille de 8 ans prénommée Charlotte, l'agriculteur, qui avait marqué les esprits avec son franc-parler, était marié à Maud. Le couple s'était rencontré grâce à l’émission de dating présentée par la présentatrice Karine Le Marchand.