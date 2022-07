Festival de Beauregard : après avoir quitté la scène en plein show, Liam Gallagher s'explique sur Twitter

Alors qu’il se produisait au Festival de Beauregard, au coeur de la Normandie, Liam Gallagher s’est interrompu brusquement et a quitté la scène. Ce samedi 9 juillet, l'artiste britannique s’est excusé, en assurant avoir une «laryngite».

La soirée ne s’est pas terminée comme prévue pour les fans de Liam Gallagher. L'ancien membre du groupe Oasis s'est présenté vendredi 8 juillet sur la scène du Festival de Beauregard, devant une foule en délire. Au bout d'une trentaine de minutes, l'artiste britannique s'est évaporé, sans donner d'explications à ses fans. «On m’a diagnostiqué aujourd’hui une laryngite et les médecins m’ont ordonné de me reposer», s’est-il justifié sur Twitter ce 9 juillet, après avoir présenté ses excuses «à tous ceux qui sont venus au Festival hier soir».

Apologies to everyone who came out to Festival Bureaugard last night, I was so disappointed to have to cut the set short. I have been diagnosed today with laryngitis and am on Doctors orders to get some rest. Unfortunately that means I have to cancel my upcoming show in Cognac…

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 9, 2022