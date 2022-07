Jennifer Lopez confie avoir été victime d’une crise d'angoisse terrible

A 52 ans, tout va pour le mieux pour Jennifer Lopez. Alors que le documentaire «Halftime», consacré à sa vie et sa carrière est sorti le 14 juin dernier sur Netflix, la star est récemment revenue sur le surmenage et la crise d’angoisse dont elle a été victime plus jeune. Un épisode qu'elle a pris très au sérieux.

Le parcours d’une star internationale n’est pas de tout repos. C’est ce qu’a récemment confié Jennifer Lopez sur son site On the JLO, révélant avoir fait une terrible crise d’angoisse dans les années 1990 en raison d’un planning surchargé. La chanteuse aux 80 millions d’albums vendus est revenue dans la newsletter qu’elle partage avec ses fans, repérée par le magazine People, sur cette période où elle ne dormait que 3 à 5 heures par nuit, expliquant enchaîner les plateaux de tournage la journée, les enregistrements en studio la nuit et les clips le week-end. «J'avais la fin de la vingtaine et je pensais que j'étais invincible», note la star.

Un rythme qui a pourtant mis son corps à l’épreuve, comme elle l’a rappelé. «Jusqu'au jour où (...) tout le travail et le stress qu'il entraînait, couplés à un manque de sommeil pour récupérer mentalement, m'ont rattrapée».

Une attaque de panique salutaire

A force de tirer sur la corde, la star a alors confié avoir été victime à cette époque d’une crise de panique. Revenant sur ce qu’elle a ressenti à ce moment-là - paralysie, trouble de la vision, et sentiment de «devenir folle» - elle explique avoir été conduite par son agent de sécurité chez le médecin. «Au moment où je suis arrivée, je pouvais au moins parler à nouveau et j'étais tellement terrifiée que j'ai pensé que je perdais la tête», explique l’artiste, se remémorant alors les conseils de son praticien.

Si ce dernier l’a rassurée sur son état mental, il lui a en effet vivement (et logiquement) préconisé de prendre soin d’elle et de son sommeil. «Tu as besoin de sommeil... Dors 7 à 9 heures par nuit, ne bois pas de caféine et assures-toi de faire du sport si tu travailles autant», lui a ainsi enjoint son médecin. Une alerte et des conseils qu’elle a pris très au sérieux. «Maintenant, je sais que c'était une attaque de panique classique provoquée par l'épuisement», a noté J.Lo avant d’ajouter qu'elle avait «réalisé à quel point les conséquences pouvaient être graves si j'ignorais ce dont mon corps et mon esprit avaient besoin pour être en bonne santé».

Depuis cet épisode, la star met un point d’honneur à prendre soin de son sommeil. Elle en a même fait son secret beauté, comme elle le confiait en avril dernier sur son site : «Mon plus grand secret de beauté est de dormir suffisamment. Sept à neuf heures de sommeil par nuit n'est pas un luxe, pour moi c'est une nécessité», avait partagé la star, loin de faire ses 52 ans. A quelque chose malheur est bon.