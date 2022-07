Pippa Middleton achète une maison à plus de 17 millions d'euros pour se rapprocher de sa famille

Pippa Middleton, son époux et leurs deux enfants vont acquérir un nouveau bien d'une valeur de 17 millions d'euros environ dans le Berkshire, selon le Daily Mail. Le but serait de se rapprocher de sa famille.

Un nouvel achat pour Pippa Middleton. Samedi 9 juillet, le célèbre média britannique du Daily Mail a relevé que la jeune femme de 38 ans aurait dépensé 15 millions de livres sterling (17,7 millions d'euros) pour une superbe demeure avec son époux James Matthews, banquier d'investissement. Le bien serait plus précisément un manoir géorgien, composé d'une trentaine de pièces avec près de 150 hectares de terrain, rapportent nos confrères de Gala. La maison aurait été acquise afin de se rapprocher un peu plus de sa famille, pendant et après sa grossesse.

Côté localisation, cette nouvelle maison se situe dans le Berkshire, près de Windsor, où vivent certains membres de sa famille. A commencer par son frère James Middleton et sa compagne, qui vivent également dans le comté après avoir acheté une ferme de 1,7 million d'euros l'année dernière. Ses parents, Carole et Michael Middleton, résident quant à eux à Bucklebury, dans la maison familiale, à une petite vingtaine de minutes. Enfin, toujours selon le quotidien anglais, Kate Middleton et le prince William devraient, eux aussi, déménager dans le Berkshire cet été.

Le 4 juin dernier, Pippa Middleton s’était rendue aux 70 ans de règne de l’Elizabeth II. De nombreux membres de son clan avaient fait le déplacement : Kate Middleton, ses parents Carole et Michael Middleton, son frère James accompagné de son épouse Alizée Thévenet, Meghan Markle et le prince Harry…. Pippa Middleton, déjà maman de Arthur, 3 ans, et de Grace Elizabeth Jane, 1 an, avait fait sensation en dévoilant son baby bump.