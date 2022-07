Bradley Cooper : qui est sa nouvelle compagne ?

L’acteur Bradley Cooper, 47 ans, aurait retrouvé l’amour auprès d’une ancienne collaboratrice d’Hillary Clinton.

Une femme de tête. Séparé de la mannequin Irina Shayk depuis 2019, avec qui il a eu une petite fille, l’acteur américain n’est plus célibataire. L’interprète de «A star is born» serait en couple avec Huma Abedin selon les informations de Page Six. L'ancienne collaboratrice d'Hillary Clinton et l'acteur seraient ensemble depuis quelques mois.

Une femme de pouvoir

Avec cette nouvelle romance, l'acteur qui a notamment partagé sa vie par le passé avec les actrices Renée Zellweger et Zoe Saldana, a craqué pour une femme de pouvoir. Et pour cause, Huma Abedin en connaît parfaitement les rouages. Ex-assistante personnelle d'Hillary Clinton avant de devenir sa chef de cabinet à l'époque où Hillary Clinton est secrétaire d'état des Etats-Unis, la quadragénaire a également été la directrice adjointe de sa campagne lors des élections présidentielles de 2016.

Un goût pour la politique qui visiblement a rapproché les tourtereaux, comme l'a déclaré une source au magazine américain. «Ils sont parfaits l'un pour l'autre», a expliqué cette dernière avant d'ajouter : «Ils sont tous les deux dans le pouvoir, la politique et les affaires humaines».

Du côté de sa vie privée, Huma Abedin, qui fêtera en juillet ses 46 ans, a également été l'épouse du politicien Anthony Weiner, au centre de plusieurs scandales de sextos, dont un envoyé à une mineure qui a valu à ce dernier une condamnation à la prison en 2017.

Merci Anna Wintour

Alors qu'Huma Abedin retrouve le bonheur au bras de Bradley Cooper, le duo peut semble-t-il remercier la papesse de la mode Anna Wintour. C'est en effet la rédactrice en chef de Vogue qui a permis au couple de se rencontrer. «Anna a définitivement joué l'entremetteuse», a ainsi confié une source à Page Six précisant qu'elle était très proche des deux. Les principaux intéressés n'ont pour l'heure pas officiellement confirmé être en couple.