Maria Sharapova : l’ancienne n°1 mondiale de tennis a donné naissance à son premier enfant

L'ancienne numéro un mondiale de tennis, Maria Sharapova, 35 ans, a annoncé ce vendredi 15 juillet avoir donné naissance à un garçon prénommé Théodore.

Carnet rose. L’ex-numéro 1 du tennis mondial Maria Sharapova a annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de son premier enfant. Ce petit garçon nommé Theodore, est né le 1er juillet dernier, précise l’ancienne championne russe.

«Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus enrichissant que notre petite famille pouvait demander», a-t-elle écrit sur Instagram en légende d’une photo où l'ancienne star du tennis pose avec son compagnon et son bébé.

La Russe avait annoncé sa grossesse en avril dernier.

La jeune femme est fiancée à Alexander Gilkes, un homme d'affaires britannique. En 2020, la Russe, quintuple championne du Grand Chelem, avait décidé de prendre sa retraite, après avoir remporté 36 tournois.