«17 fois que mon sang est filtré» : le journaliste Henri Sannier évoque le traitement de sa maladie et annonce avoir recouvré l’usage de ses jambes

Malade depuis décembre 2020, l’ancien commentateur du Tour de France, Henri Sannier, a révélé avoir récemment retrouvé l’usage de ses jambes, et ce grâce à un lourd traitement qu'il doit continuer de suivre.

Un long combat. L’ancien journaliste de France TV, Henri Sannier, s’est en ce mois de juillet confié sur le calvaire qu’il traverse depuis de très longs mois. En 2020, il avait d’abord été victime d'un grave accident de vélo, percuté par une voiture près du village en Baie de Somme dont il est le maire depuis 1977. L'ancien commentateur du Tour de France avait ensuite, deux mois plus tard, perdu l'usage de ses jambes et de ses mains.

Diagnostiqué atteint d'une neuropathie dont les médecins n'ont pas su déterminer la cause, a-t-il dit, l’ancien journaliste était depuis contraint de rester dans un fauteuil roulant, mais serait aujourd’hui capable de remarcher a révélé lui-même le présentateur qui avait pris sa retraite de la télévision en 2017.

«Je suis allé dans un premier temps au CHU d'Amiens où j'ai été soigné pour un syndrome de Guillain-Barré. Mais les médecins qui pensaient que ce n'était pas ce syndrome m'ont dirigé vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris», a-t-il d'abord expliqué dans une interview accordée en ce mois de juillet 2022 au Journal d'Abbeville et du Ponthieu Marquenterre, interview au cours de laquelle il a détaillé son traitement : la plasmaphérèse. «Pendant quatre heures, ils filtrent mon sang pour renouveler mon plasma. Mon sang a été filtré 17 fois. Je continue de retourner à Paris toutes les six semaines pour effectuer une plasmaphérèse. J'ai eu la chance d'avoir des super équipes autour de moi», a-t-il tenu à préciser.

Henri Sannier a révélé avoir récemment recouvré l’usage de ses jambes. «Ça faisait de nombreuses nuits que je rêvais que je marchais de mon portail à la maison. En juin dernier, pendant la nuit, je me suis levé pour aller chercher un médicament. Et j’ai marché. En fait, je pense que j’ai pris conscience que je pouvais remarcher», a déclaré celui qui lutte désormais pour retrouver également l'usage complet de ses mains.

Dans cette nouvelle épreuve, il peut toujours compter sur le soutien infaillible de sa famille et ses amis. «J’ai toujours été bien entouré par ma femme Sylviane, mes enfants et mes proches. Et mes petits-enfants, Alice et Louis sont une cure de jouvence et une belle source de motivation», a-t-il tenu à souligner.