Dany Boon : l’acteur victime d’une arnaque estimée à plus de 6 millions d’euros

Selon le site irlandais Irish Examiner, Dany Boon aurait été victime d’une arnaque montée par un homme qui aurait réussi à lui subtiliser plus de 6 millions d’euros en le convaincant d’investir dans une société frauduleuse.

Avis de tempête. Selon le site irlandais Irish Examiner, Dany Boon se serait fait escroquer de plus de 6 millions d’euros par un homme se faisant passer pour un lord, un membre d’une noble et vieille famille irlandaise. Ce dernier, qui se fait appeler Terry Birles, aurait été approché par le comédien français qui souhaitait assurer et entretenir son yacht. L’individu l'aurait alors persuadé de faire appel à sa société, la South Sea Merchant's Mariners Ltd Partnership (SSMM). Et d’y investir de l’argent via un régime affilié à la Banque centrale irlandaise, lui faisant miroiter une belle opération financière.

Dany Boon aurait ainsi déboursé plus de 2 millions d’euros dans la rénovation de son yacht, et investi plus de 4 millions d’euros dans la société en question. Au total, l’humoriste aurait confié 6,7 millions d’euros dans l’opération, avant que le doute ne s’installe après avoir été mis en garde de manière anonyme par une ancienne victime lui révélant qu’il s’agissait d’une arnaque. La totalité de l’argent transmis à cette société frauduleuse aurait été placée sur des comptes au Panama et en Corée du Sud.

D’après l’enquête menée par les autorités, le fraudeur utilisait plusieurs alias pour arnaquer ses victimes via la construction d’un vaste réseau de sociétés obscures.

Le litige est actuellement examiné par la justice irlandaise, et Dany Boon espère pouvoir récupérer tout ou partie de son argent. Les avocats du comédien ont réussi à obtenir un gel temporaire des actifs du fraudeur à hauteur du montant du préjudice. Affaire à suivre.