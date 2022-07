Malade, Hélène Ségara répond aux attaques sur son physique

Alors qu’hier, la chanteuse était sur le plateau de l’émission «Qui peut nous battre ?», nouveau divertissement de la chaîne M6, Hélène Ségara a été la cible d’attaques sur les réseaux. Critiquée sur son physique, l’artiste de 51 ans a répondu avec authenticité à ces commentaires, donnant des nouvelles de sa santé.

Une mise au point. Prise pour cible sur les réseaux sociaux lors de la diffusion du nouveau jeu d’M6 «Qui peut nous battre ?», qui oppose six spécialistes dont Hélène Ségara, Philippe Etchebest, Cristina Cordula ou encore Eric Antoine à une centaine de candidats autour de questions de culture générale, la chanteuse ne s’est pas démontée. Au contraire. Face aux commentaires dont elle a été victime sur son physique, l’interprète d’«Il y’a trop de gens qui t’aiment» a répondu avec beaucoup de sincérité.

Hélène Ségara s'y attendait

«Evidemment et comme je m’y attendais les commentaires à mon égard sur les réseaux sociaux sont gratuits et méchants», a ainsi réagi l’artiste dans sa story Instagram, avant de partager ce qu’elle traverse. Atteinte depuis 2013 d’une maladie oculaire grave, qui l’a d’ores et déjà contrainte à subir pas moins de 17 opérations, elle est revenue sur les conséquences de son traitement. «C’est vrai, un an de lourd traitement m’ont changée et donné beaucoup de complexes», explique l’artiste faisant allusion aux attaques sur son physique dont elle a fait l’objet hier.

Plusieurs internautes ont en effet raillé l’artiste évoquant sa prise de poids et l’accusant, à tort, d’avoir cédé au botox et à la chirurgie esthétique, alors que ces changements physiques sont directement impactés par les médicaments qu’elle est contrainte de prendre. En 2020, elle avait d’ailleurs déjà évoqué les conséquences d’un traitement à base de cortisone sur son corps. Et de conclure : «Je n’y peux rien hélas à part me battre pour garder le sourire».

Un combat qu’elle mène depuis maintenant près de dix ans. La chanteuse a d’ailleurs pu compter sur de nombreux soutiens au courant du drame qu'elle traverse pour voler à son secours et faire taire les mauvaises langues.

Juste Hélène Ségara n'a jamais fait de chirurgie esthétique elle souffre de grave problème de santé qui lui oblige à prendre de la cortisone et si vous n'êtes pas bêtes vous savez que la cortisone fait grossir#m6 #QuiPeutNousBattre #helenesegara — carla___ (@carla68200) July 25, 2022

En lisant vos commentaires dénués de toute réflexion je me souviens pourquoi Twitter me gave.



Arrêtez de bâcher Hélène Segara,



essayez d’avoir plus de valeurs que ça…



Elle a changé parce qu’elle est malade,



fin du débat.#QuiPeutNousBattre #HeleneSegara — Aurelie Boeswillwald (@Aurelie_Boes) July 25, 2022

Des années de même tacle sur le physique d'Hélène Ségara, faudrait penser à se renouveller les gars !!!! Pourquoi autant de haine pour la personne la plus adorable au monde ?!? A quand des traitements pour la bêtise et la méchanceté ? #QuiPeutNousBattre #helenesegara — Marjo (@barjolinou95) July 26, 2022

Des soutiens qu'Hélène Ségara a tenu à remercier. «Merci à tous ceux qui savent et viennent me défendre», a conclu l'artiste.