Stranger Things : Jamie Campbell Bower affirme avoir lâché ses addictions depuis 7 ans et demi

L’acteur Jamie Campbell Bower, qui campe Henry Creel dans la saison 4 de «Stranger things», a évoqué hier dans un message sur les réseaux sociaux ses vieux démons, et tenu à fêter ses 7 ans et demi d’abstinence.

Aller de l’avant. Dans un message partagé hier sur Twitter, l’acteur Jamie Campbell Bower (Stranger Things, Twilight, Sweeney Todd...) est revenu sur les addictions dont il a souffert par le passé au point d’être interné en hôpital psychiatrique. Abstinent depuis sept ans et demi, l’artiste a souhaité fêter cet anniversaire et partager son expérience pour délivrer un message d’espoir.

«Il y a 12 ans et demi, j'étais dans une dépendance active», note ainsi l’acteur de 33 ans, revenant sur les conséquences dramatiques de ses addictions sur lui-même et son entourage. «Ça a tellement mal tourné que j'ai fini par me retrouver dans un hôpital psychiatrique», poursuit-il, avant de déclarer : «Cela fait maintenant 7 ans et demi que je suis propre et sobre».

12 and a half years ago I was in active addiction. Hurting myself and those around me who I loved the most. It got so bad that eventually I ended up in a hospital for mental health. I am now 7 1/2 years clean and sober. I have made many mistakes in my life — Jamie Campbell Bower (@Jamiebower) July 27, 2022

«Chaque jour est une chance de recommencer»

Après avoir évoqué «les nombreuses erreurs», commises dans sa vie, le trentenaire s’est ensuite adressé à ceux qui pourraient se trouver, comme lui il y a une décennie, dans une situation de dépendance. «Chaque jour est une chance de recommencer. Réparez vos erreurs et grandissez. Pour tous ceux qui se réveillent en pensant "oh mon dieu, pas encore", je vous promets qu'il y a un moyen», écrit-il.

But each day is a chance to start again. Atone for mistakes and grow.



For anyone who wakes up thinking “oh god not again” I promise you there’s a way. I’m so grateful to be where I am, I’m so grateful to be sober. I’m so grateful to be.



Remember, we are all works in progress



J x — Jamie Campbell Bower (@Jamiebower) July 27, 2022

«Je suis tellement reconnaissant d'être là où je suis, je suis tellement reconnaissant d'être sobre. Rappelez-vous, nous sommes tous des travaux en cours», a conclu la star de «Stranger Things» et «Twilight», soulignant que le combat vaut la peine et que rien n’est écrit d’avance.