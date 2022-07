Lou Doillon joue l'originalité pour annoncer la naissance de son deuxième enfant

Lou Doillon a annoncé sur Instagram avoir donné naissance à son deuxième enfant. Et la fille de Jane Birkin a dévoilé cette bonne nouvelle de façon originale.

Pas de photo s’il vous plaît. Après avoir partagé plusieurs photographies de son ventre arrondi au fil de sa grossesse, la compagne de l’illustrateur Stephane Manel a opté pour une autre façon de faire, afin d’annoncer l’arrivée de son deuxième enfant. Exit le traditionnel cliché à la maternité ou en noir et banc, c’est par le biais d’un joli dessin que la fille de Jane Birkin et Jacques Doillon a partagé la nouvelle, dévoilant au passage la date de naissance et le nom du bébé.

Un deuxième garçon

Vingt ans après la naissance de son premier enfant, Marlowe Jack Tiger Mitchell, fruit de son union avec le musicien John Ulysses Mitchell, la chanteuse et actrice de 39 ans a accueilli un deuxième garçon.

Un fils dont elle a, comme le veut la tradition, dévoilé le prénom. En commentaire de sa publication, la demi-sœur de Charlotte Gainsbourg a en effet tout simplement écrit Laszlo, accompagné de sa date de naissance, le 26 juillet. Une nouvelle naissance qui fait de Jane Birkin, la grand-mère de six petits-enfants dorénavant.