Patrick Sébastien : l'animateur et Nathalie Boutot se séparent après 30 ans de relation

L’animateur Patrick Sébastien et Nathalie Boutot se sont séparés après 30 ans de relation.

La fin d’une idylle. Patrick Sébastien et Nathalie Boutot ont décidé de mettre un terme à leur histoire d’amour, comme le révèle «Voici» ce vendredi 29 juillet.

Leur séparation date en réalité du mois de janvier, «lorsque Nathalie a décidé de s’installer seule dans un appartement de l’Ouest parisien», précisent nos confrères.

Le couple s’était rencontré en 1992 à l’occasion d'un mariage, alors que l'animateur du grand cabaret venait de se séparer de Françoise Nicod, alias Fanfan, avec qui il a eu un fils, Benjamin.

Six ans plus tard, en 1998, Patrick Sébastien et Nathalie Boutot se sont dit «oui» avant d’adopter en 2007 à Tahiti une petite fille prénommée Lilly.

Toutefois, il s’agit bien d’une séparation. Le magazine précise en effet qu'ils n’ont pas l’intention de divorcer.