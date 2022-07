Shakira aurait obtenu la garde de ses enfants à plusieurs conditions étonnantes

Après le coup de tonnerre provoqué par la séparation du couple Shakira-Piqué, la chanteuse et le footballeur se seraient entendus sur la garde de leurs enfants, à plusieurs conditions étonnantes.

Après douze ans de vie commune et la naissance de deux enfants Sasha, 7 ans, et Milan, 9 ans, les rumeurs d’infidélité du footballeur ont eu raison de leur union. Officiellement séparés, depuis près de deux mois, le couple serait arrivé à un accord sur la garde de leurs deux fils, a rapporté le média espagnol Telemundo. La chanteuse aurait ainsi obtenu le droit de partir vivre avec ses deux enfants aux Etats-Unis, plus précisément à Miami, alors que leur père restera pour l'instant en Espagne.

Une prétendue entente financière

Un accord qui, selon le média ibérique, aurait donné lieu à plusieurs semaines de négociations entre les deux stars, et qu'aurait finalement accepté le footballeur. D'après les rumeurs, Shakira aurait ainsi accepté de payer 20 % d'une dette, de plus de deux millions, contractée par son ex-mari et ce, alors même que la chanteuse est poursuivie pour fraude fiscale en Espagne et qu'elle refuse tout accord, se disant prête à aller au tribunal. Le parquet espagnol a d'ailleurs annoncé ce vendredi qu'il demandait huit ans prison à l'encontre de la chanteuse colombienne, et doit fixer une date de procès.

Plus insolite, l'interprète de «Waka Waka» prendrait également à sa charge cinq voyages par an en première classe pour que le footballeur puisse venir voir ses enfants. Gerad Piqué espère d'ailleurs pouvoir se rapprocher d'eux prochainement, alors qu'il envisage de signer à l'Inter Miami.