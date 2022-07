Royaume-Uni : Boris Johnson célèbre aujourd'hui son mariage avec Carrie Symonds

Comme le rappellent depuis plusieurs jours les médias britanniques, Boris Johnson et sa compagne Carrie Symonds organisent une somptueuse fête ce week-end, afin de célébrer leur mariage. L'événement doit se dérouler sur la propriété d’un milliardaire et donateur du parti conservateur.

Des festivités qui risquent de faire du bruit. Boris Johnson n’a pas terminé de faire parler de lui. Et pour cause, après avoir récemment présenté sa démission du poste de Premier ministre, l’heure est désormais pour lui à la fête. BoJo, de son surnom, a ainsi prévu de célébrer ce week-end son mariage avec sa compagne Carrie Symonds. Une union qui doit être scellée à Daylesford House, le domaine d'un milliardaire et sympathisant du parti conservateur, Lord Anthony Bamford.

Cet homme d’affaires dont la fortune est estimé à 4,6 milliards d’euros selon Forbes, aurait depuis 2001 offert 14 millions de livres sterling, soit plus de 16 millions d’euros, au parti de Boris Johnson, couvrant «au moins une partie de leur coût». De plus, en bon fervent partisan, le baron Bamford aurait soutenu la candidature du Premier ministre en 2019, comme l'a précisé Mirror.

200 invités attendus

Pour en revenir au mariage de Boris Johnson et Carrie Symonds, celui avait déjà été célébré une première fois au printemps 2021, durant une cérémonie privée donnée à la cathédrale de Westminster. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, les festivités s’étaient déroulées avec seulement 30 convives dans les jardins du 10 Downing Street. Ce week-end, Boris Johnson et son épouse ont donc l’intention de se rattraper et de faire les choses en grand, puisque ce sont 200 invités qui sont attendus pour partager leur bonheur.

Le couple qui avait initialement prévu d’organiser une grande fête de mariage à Chequers Court, le manoir de campagne du Premier ministre britannique, a été contraint de revoir ses plans à la suite de la démission de Boris Johnson. En effet, ce premier choix avait conduit à «des accusations selon lesquelles M. Johnson tentait de retarder son départ du numéro 10», a ainsi rapporté le Mirror.

Parmi les convives, rien n’a été avancé concernant la présence des enfants que Boris Johnson a eu avec son ancienne épouse, l’avocate Marina Wheeler. Absents l’année dernière pour la cérémonie du mariage, le Daily Mail a rappelé que la relation avec leur père est toujours «fracturée étant donné qu’il avait quitté leur mère pour sa femme actuelle».

Toutefois, son père, Stanley Johnson, ainsi que ses frères et sœurs, dont la présentatrice Rachel Johnson, devraient être bien présents.