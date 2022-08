Ben Affleck et JLO : le premier mari de Jennifer Lopez donne son avis sur ce nouveau mariage

Agacé de voir écrit tout et n’importe quoi sur son compte, Ojani Noa, premier époux de Jennifer Lopez, a donné une longue interview au Daily Mail. Évoquant sa propre expérience, le couple Bennifer pourrait «ne pas durer» selon lui, et ce bien que Ben Affleck ait un gros avantage puisqu’il a été adoubé par la mère de la star.

Peu optimiste sur la longévité du couple. Marié à Jennifer Lopez entre 1997 et 1998, Ojani Noa a donné son sentiment quant à l’avenir du couple Ben Affleck et JLo. Alors que les deux acteurs ont enfin célébré leurs noces à Las Vegas le 16 juillet dernier, 20 ans après leur première romance, le duo pourrait ne pas finir sa vie ensemble, d’après le premier mari de JLo.

Pas rancunier, Ojani Noa a expliqué au Daily Mail : «Je lui souhaite, ainsi qu'à Ben, le meilleur, mais je ne suis pas convaincu que cela durera». Car selon lui, JLo lui avait fait aussi une promesse d’éternité quand ils se sont dit «oui», il y a 25 ans, avant de noter : «C’était il y a trois maris et cinq fiançailles». Et de poursuivre : «Jen adore être amoureuse, elle a été fiancée six fois. Ben est le mari numéro quatre. J'étais le mari numéro un et elle m'a dit que j'étais l'amour de sa vie».

Un sentiment qu’elle ressent aujourd’hui pour Ben Affleck, en qui elle voit «la personne avec laquelle (elle) passera le restant de (ses) jours», comme elle l’a confié à ses fans mi-juillet dernier en annonçant son mariage.

L'avantage de Ben Affleck

Outre les sentiments qu'éprouve l'interprète de «Jenny from the block», Ben Affleck part avec un autre avantage, selon le premier mari de la star, puisqu’il a la mère de JLo - Guadalupe Rodriguez - dans la poche. Faisant référence à des propos de Guadalupe, selon lesquels la mère de la chanteuse a toujours pensé que Ben Affleck était «la personne» qu’il fallait à sa fille, Ojani Noa a souligné : «Si Ben a Lupe avec lui, alors peut-être qu'il a une chance», et de conclure fair-play : «j'espère que Jen a enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait ».

Pour mémoire, Jennifer Lopez a également été mariée au chorégraphe Cris Judd, en 2001, ainsi qu'au chanteur Marc Anthony, épousé en 2004, avec qui elle est restée sept ans et a eu deux enfants.