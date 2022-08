Qu’est-ce que le laser Morpheus8, la technique utilisée par Kim Kardashian pour un ventre plat ?

Lorsque l’on n’aime pas faire du sport, tous les moyens sont bons pour avoir un ventre plat. Et désormais, Kim Kardashian ne jure que par une seule méthode afin de garder la ligne : le laser Morpheus8.

Quand il s’agit de partager ses secrets minceurs, Kim Kardashian, star de la téléréalité, n’est jamais en reste, quitte à parfois créer la polémique. La dernière en date, son régime drastique pour rentrer dans la robe de Marylin Monroe lors du dernier MET Gala 2022. Mais cette fois-ci, c’est une technique totalement légitime qu’elle a tenu à partager à ses followers.

Afin de garder la ligne, la mère de quatre enfants - North, Saint, Chicago et Psalm - a donc partagé via une story Instagram, une photo de son abdomen rougi par un traitement qui lui permet de le raffermir et de le tonifier : «Ça change la vie !!! J’ai fait le laser Morpheus8 pour raffermir mon ventre. C’est clairement mon laser préféré, mais qu’est-ce que ça fait mal», écrivait la femme de 41 ans.

Une technique qui permet de raffermir la peau

Si cette méthode n’est pas encore très répandue en France, le laser Morpheus8 se pratique tout de même dans certaines cliniques esthétiques, notamment à Paris ou Lyon.

Ce traitement qui mêle microneeding et radiofréquence a alors un effet tenseur sur la peau, ainsi qu’un remodelage corporel. Plusieurs zones peuvent bénéficier de ce traitement comme l’abdomen, les fesses et les cuisses.