Kim Kardashian et Pete Davidson : le couple se sépare après 9 mois de relation

Samedi, plusieurs médias américains ont annoncé que Kim Kardashian et Pete Davidson ont décidé de mettre un terme à leur relation. Le couple se fréquentait depuis neuf mois.

De nouveau célibataire. Après avoir entamé une relation amoureuse en octobre 2021, Kim Kardashian et Pete Davidson ont préféré se séparer. Selon Enews, les deux stars sont en bons termes et ont décidé de rester amis.

«Une partie de la raison pour laquelle ils se sont séparés était à cause de leurs horaires chargés», a confié une source au magazine People. Alors que Pete Davidson se trouve actuellement en Australie pour les besoins du tournage de son prochain film aux côtés d’Orlando Bloom, Kim Kardashian s’était rendu quelques jours pour rejoindre l’humouriste. Mais cela n’aura finalement pas suffi pour maintenir leur romance. «Ils voyagent tous les deux tout le temps et c’était difficile», a ajouté cette même source.

Une différence d'âge ressentie

Toutefois, d’autres raisons ont été évoquées. Notamment la différence d’âge entre les deux, puisque 13 années les séparent. À 28 ans, Pete Davidson est un jeune homme qui aime s’amuser à n’importe quelle heure, et à 41 ans, Kim Kardashian ne partage plus la même fougue que lui. D’autant plus que la fondatrice de Skim est maman de quatre enfants, nés de son union avec Kanye West, âgés de 9 à 3 ans, avec des emplois du temps rythmés par les activités de chacun.

Les deux sont à «des étapes différentes de leur vie», a expliqué un proche du couple auprès de Page Six, avant de détailler : «Pete est totalement spontané et impulsif et lui proposerait de s’envoler à New-York ou n’importe où dans le monde sur un simple coup de tête, mais Kim a des enfants et ce n’est pas facile, elle a besoin de se concentrer sur eux».

Si cette nouvelle ne déplaira certainement pas à son ex-mari, Enews a toutefois précisé que Kanye West n’était pas à l’origine de la séparation de Kim Kardashian et Pete Davidson.

Pour rappel, le comédien et la femme d’affaires avaient débuté leur histoire après avoir échangé un baiser le 9 octobre 2021, à l’occasion d’un sketch pour l’émission Saturday Night Live.